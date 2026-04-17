ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die AT S (AT&S)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AT S (AT&S)-Papier bei 12.87 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 777.303 AT S (AT&S)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2026 58’142.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 481.42 Prozent erhöht.

Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 2.75 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der AT S (AT&S)-Papiere fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Den ersten Handelstag begann das AT S (AT&S)-Papier bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch