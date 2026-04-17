ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’223 0.4%  SPI 18’581 0.4%  Dow 48’579 0.2%  DAX 24’200 0.2%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’943 0.2%  Gold 4’788 0.0%  Bitcoin 58’742 -0.1%  Dollar 0.7832 0.0%  Öl 98.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und Co. pausieren Rally - Anleger werden vorsichtiger
S&P 500-Papier Carrier Global-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Carrier Global-Aktionäre freuen
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) senkt Dividende
Stoxx Europe 50-Wert Nestlé-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nestlé-Aktionäre freuen
SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Bucher Industries-Aktionäre entgegen
Suche...

AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende AT S (AT&S)-Anlage? 17.04.2026 10:02:25

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren verdient

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AT S (AT&S)-Investment gewesen.

AT & S
72.71 CHF 5.75%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde die AT S (AT&S)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AT S (AT&S)-Papier bei 12.87 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 777.303 AT S (AT&S)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2026 58’142.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 481.42 Prozent erhöht.

Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 2.75 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der AT S (AT&S)-Papiere fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Den ersten Handelstag begann das AT S (AT&S)-Papier bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AT&S

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:20 SG-Marktüberblick: 17.04.2026
09:09 BNP Paribas: Energieversorger unter Strom
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
05:22 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.51 19.66 S0VBMU
Short 13’981.91 13.87 STCBFU
Short 14’509.35 8.90 B58SLU
SMI-Kurs: 13’222.77 17.04.2026 09:49:58
Long 12’627.58 19.73 SQ6BJU
Long 12’326.83 13.63 S0EBKU
Long 11’802.24 8.84 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rally bei D-Wave-, IonQ- und Rigetti-Aktie pausiert: D-Wave-CEO zeigt sich selbstbewusst - NVIDIA-Impulse wirken nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Donnerstagnachmittag
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts
Stoxx Europe 50-Papier UBS-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet UBS Anlegern eine Freude
Finzanzmärkte vor dem Schock? Experte warnt vor historischer Korrektur - und favorisiert Bitcoin
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Donnerstagabend kräftig
Barry Callebaut-Aktie rutscht ab: Neuordnung und Senkung des Gewinnziels
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Wachstumstreiber waipu.tv: freenet denkt über Börsengang nach - Aktie gewinnt
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.