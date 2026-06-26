AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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|AT S (AT&S)-Investmentbeispiel
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26.06.2026 10:02:30
ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AT S (AT&S)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen AT S (AT&S)-Investment verdienen können.
Das AT S (AT&S)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen AT S (AT&S)-Anteile an diesem Tag bei 32.28 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hat, hat nun 3.098 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AT S (AT&S)-Papiere wären am 25.06.2026 619.58 EUR wert, da der Schlussstand 200.00 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 519.58 Prozent.
AT S (AT&S) wurde am Markt mit 8.51 Mrd. Euro bewertet. Die AT S (AT&S)-Aktie wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines AT S (AT&S)-Anteils bei 18.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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