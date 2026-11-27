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27.11.2026 10:02:31
ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AT S (AT&S)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die AT S (AT&S)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AT S (AT&S)-Anteile letztlich bei 10.08 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 99.206 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’652.78 EUR, da sich der Wert einer AT S (AT&S)-Aktie am 26.11.2026 auf 97.30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 865.28 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) bezifferte sich zuletzt auf 3.47 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Die AT S (AT&S)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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