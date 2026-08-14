ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das AT S (AT&S)-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das AT S (AT&S)-Papier investiert hätte, hätte er nun 47.847 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 167.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’028.71 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 702.87 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AT S (AT&S) belief sich jüngst auf 6.42 Mrd. Euro. Am 16.07.1999 fand der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs eines AT S (AT&S)-Anteils bei 18.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch