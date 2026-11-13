ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren eingefahren

Am 13.11.2023 wurde die AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren AT S (AT&S)-Anteile an diesem Tag 28.28 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 353.607 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 121.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43’069.31 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 330.69 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte AT S (AT&S) einen Börsenwert von 4.90 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-IPO fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie lag beim Börsengang bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch