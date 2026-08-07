ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das AT S (AT&S)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AT S (AT&S)-Anteile letztlich bei 10.25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.756 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AT S (AT&S)-Aktie auf 147.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’441.95 EUR wert. Mit einer Performance von +1’341.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle AT S (AT&S)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.55 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Papiers fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Papiers belief sich damals auf 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch