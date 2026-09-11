ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.09.2025 wurde die AT S (AT&S)-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18.84 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 530.786 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 170.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90’552.02 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 805.52 Prozent angewachsen.

Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 6.57 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch