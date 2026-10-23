ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 23.10.2021 wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 33.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das AT S (AT&S)-Papier investiert hätte, hätte er nun 298.507 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 41’910.45 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 22.10.2026 auf 140.40 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 41’910.45 EUR, was einer positiven Performance von 319.10 Prozent entspricht.

Der Marktwert von AT S (AT&S) betrug jüngst 6.70 Mrd. Euro. Am 16.07.1999 wurden AT S (AT&S)-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die AT S (AT&S)-Aktie bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch