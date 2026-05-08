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AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

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Langfristige Investition 08.05.2026 10:02:32

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AT S (AT&S)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

AT & S
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem AT S (AT&S)-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31.50 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 317.460 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 100.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31’873.02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 218.73 Prozent zugenommen.

AT S (AT&S) wurde am Markt mit 3.95 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Anteils fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs des AT S (AT&S)-Papiers bei 18.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AT&S
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