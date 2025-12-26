ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die AT S (AT&S)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14.32 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 698.568 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AT S (AT&S)-Aktie auf 31.35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’900.10 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 119.00 Prozent gleich.

Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 1.22 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Papiers fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs der AT S (AT&S)-Aktie lag damals bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch