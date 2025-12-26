Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9298 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’514 0.8%  Bitcoin 70’141 2.0%  Dollar 0.7899 0.3%  Öl 62.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Psychologie an der Börse: Wie sich Kognitive Verzerrungen auf Entscheidungen auswirken und wie Anleger sie vermeiden können
Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung 2026 das beste Potenzial hat
Suche...
eToro entdecken

AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 26.12.2025 10:02:17

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AT S (AT&S)-Aktie Investoren gebracht.

AT & S
28.91 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Die AT S (AT&S)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14.32 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 698.568 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AT S (AT&S)-Aktie auf 31.35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’900.10 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 119.00 Prozent gleich.

Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 1.22 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Papiers fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs der AT S (AT&S)-Aktie lag damals bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AT&S