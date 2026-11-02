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|Lukrativer Andritz-Einstieg?
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02.11.2026 10:02:26
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Andritz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Andritz-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Andritz-Papier an diesem Tag 46.37 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.566 Andritz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’738.19 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 30.10.2026 auf 80.60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.82 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Andritz einen Börsenwert von 7.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Andritz AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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