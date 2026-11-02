ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Andritz-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Andritz-Papier an diesem Tag 46.37 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.566 Andritz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’738.19 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 30.10.2026 auf 80.60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.82 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Andritz einen Börsenwert von 7.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch