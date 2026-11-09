ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen

Die Andritz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 62.90 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 158.983 Andritz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 81.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’004.77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.05 Prozent gesteigert.

Andritz war somit zuletzt am Markt 8.02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch