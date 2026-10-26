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|Profitabler Andritz-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Andritz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Andritz-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Andritz-Anteile bei 47.58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.102 Andritz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162.67 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 62.67 Prozent.
Andritz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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