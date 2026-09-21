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Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007

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Profitabler Andritz-Einstieg? 21.09.2026 10:02:30

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Andritz-Einstiegs gewesen.

Andritz
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Heute vor 3 Jahren wurde das Andritz-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Andritz-Anteile an diesem Tag 47.42 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hat, hat nun 21.088 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 84.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’775.62 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +77.56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Andritz eine Marktkapitalisierung von 8.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Andritz AG
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