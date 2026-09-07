ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Andritz-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Andritz-Anteile bei 46.89 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 213.288 Andritz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’980.16 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 04.09.2026 auf 84.30 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 17’980.16 EUR entspricht einer Performance von +79.80 Prozent.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 8.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch