Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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14.09.2026 10:02:17
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Andritz-Aktien verdienen können.
Am 14.09.2025 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.35 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Andritz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.630 Andritz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 136.92 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 11.09.2026 auf 84.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 36.92 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 8.23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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