ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Andritz-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48.66 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Andritz-Papier investiert hätte, hätte er nun 20.551 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Andritz-Papiers auf 82.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’691.33 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69.13 Prozent angezogen.

Insgesamt war Andritz zuletzt 8.07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch