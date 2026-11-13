ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Freitagnachmittag

Am Freitag gibt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0.03 Prozent auf 6’684.10 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 196.050 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’683.14 Zählern und damit 0.041 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’685.89 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’718.18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’654.44 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3.87 Prozent aufwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6’627.90 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6’728.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’901.81 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.90 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3.89 Prozent auf 77.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.45 Prozent auf 126.00 EUR), Wienerberger (+ 1.34 Prozent auf 16.60 EUR), Verbund (+ 1.02 Prozent auf 74.20 EUR) und EVN (+ 0.64 Prozent auf 31.50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-2.12 Prozent auf 37.00 EUR), Palfinger (-1.25 Prozent auf 27.55 EUR), UNIQA Insurance (-1.16 Prozent auf 18.68 EUR), Lenzing (-0.89 Prozent auf 11.10 EUR) und Raiffeisen (-0.87 Prozent auf 62.50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 400’149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45.837 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch