Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156vVARDIS162165226Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Tech-Experten: Diese Einstellungen sollten Handy-Nutzer deaktivieren
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Suche...
ETF Sparplan

ATX 998663 / AT0000999982

6’654.83
Pkt
-31.06
Pkt
-0.46 %
13.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

ATX im Fokus 13.11.2026 15:58:17

ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Freitagnachmittag

ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Freitagnachmittag

Der ATX wagt sich am fünften Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Freitag gibt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0.03 Prozent auf 6’684.10 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 196.050 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’683.14 Zählern und damit 0.041 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’685.89 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’718.18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’654.44 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3.87 Prozent aufwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6’627.90 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6’728.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’901.81 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.90 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3.89 Prozent auf 77.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.45 Prozent auf 126.00 EUR), Wienerberger (+ 1.34 Prozent auf 16.60 EUR), Verbund (+ 1.02 Prozent auf 74.20 EUR) und EVN (+ 0.64 Prozent auf 31.50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-2.12 Prozent auf 37.00 EUR), Palfinger (-1.25 Prozent auf 27.55 EUR), UNIQA Insurance (-1.16 Prozent auf 18.68 EUR), Lenzing (-0.89 Prozent auf 11.10 EUR) und Raiffeisen (-0.87 Prozent auf 62.50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 400’149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45.837 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Alle Marktberichte im Überblick
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS NVIDIA im Aktiencheck: 65 von 100 Punkten – wie gut ist Ihre Aktie wirklich?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Raiffeisen am 13.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX 6’654.83 -0.46%