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Index-Performance im Fokus 15.09.2026 12:26:19

ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX aktuell

ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX aktuell

Der ATX kommt am Dienstagmittag nicht vom Fleck.

Andritz
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Am Dienstag geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0.18 Prozent auf 6’750.96 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 194.379 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.028 Prozent höher bei 6’765.09 Punkten, nach 6’763.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’769.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’687.09 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der ATX bei 6’733.16 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 6’420.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’645.88 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26.14 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.43 Prozent auf 156.60 EUR), voestalpine (+ 1.14 Prozent auf 44.50 EUR), DO (+ 0.62 Prozent auf 196.00 EUR), PORR (+ 0.41 Prozent auf 36.35 EUR) und BAWAG (+ 0.34 Prozent auf 177.90 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Erste Group Bank (-1.08 Prozent auf 118.60 EUR), EVN (-1.04 Prozent auf 28.45 EUR), Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 70.90 EUR), Andritz (-0.72 Prozent auf 82.50 EUR) und OMV (-0.56 Prozent auf 71.55 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 130’623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.84 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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