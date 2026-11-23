ATX 998663 / AT0000999982
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23.11.2026 17:58:13
ATX-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen
Mit dem ATX ging es zum Handelsschluss aufwärts.
Am Montag kletterte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 2.22 Prozent auf 6’342.01 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 181.704 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.016 Prozent auf 6’205.19 Punkte an der Kurstafel, nach 6’204.21 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’197.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’384.65 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’270.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’631.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der ATX bei 4’789.17 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.50 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 13.03 Prozent auf 110.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4.88 Prozent auf 19.34 EUR), PORR (+ 4.47 Prozent auf 35.05 EUR), DO (+ 3.37 Prozent auf 230.00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3.34 Prozent auf 71.10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-1.02 Prozent auf 68.25 EUR), Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 31.40 EUR), Lenzing (+ 0.10 Prozent auf 9.75 EUR), Wienerberger (+ 0.46 Prozent auf 15.22 EUR) und EVN (+ 0.49 Prozent auf 30.50 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 371’900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.79 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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