ATX-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX steigen

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.02 Prozent fester bei 6’594.13 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 186.382 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.041 Prozent auf 6’595.59 Punkte an der Kurstafel, nach 6’592.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6’615.23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’582.48 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2.07 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’396.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der ATX bei 5’904.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4’808.39 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 23.21 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1.38 Prozent auf 29.30 EUR), Raiffeisen (+ 1.08 Prozent auf 60.70 EUR), CA Immobilien (+ 1.07 Prozent auf 23.65 EUR), Erste Group Bank (+ 0.84 Prozent auf 120.00 EUR) und Österreichische Post (+ 0.65 Prozent auf 31.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil UNIQA Insurance (-4.33 Prozent auf 17.22 EUR), voestalpine (-1.93 Prozent auf 43.80 EUR), Vienna Insurance (-0.86 Prozent auf 69.20 EUR), Palfinger (-0.84 Prozent auf 29.65 EUR) und AT S (AT&S) (-0.40 Prozent auf 148.40 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 203’001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 47.119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.68 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch