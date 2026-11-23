ATX 998663 / AT0000999982
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|ATX im Fokus
|
23.11.2026 09:28:15
ATX-Handel aktuell: ATX zum Start mit Zuschlägen
Beim ATX lassen sich am Montagmorgen erneut Gewinne beobachten.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.90 Prozent stärker bei 6’260.11 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 181.704 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.016 Prozent auf 6’205.19 Punkte an der Kurstafel, nach 6’204.21 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’197.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’276.20 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der ATX mit 6’270.26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX 6’631.80 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4’789.17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16.97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 4.47 Prozent auf 35.05 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.59 Prozent auf 101.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 3.25 Prozent auf 19.04 EUR), CA Immobilien (+ 1.72 Prozent auf 20.75 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.19 Prozent auf 110.40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1.74 Prozent auf 67.60 EUR), EVN (-0.66 Prozent auf 30.15 EUR), OMV (-0.15 Prozent auf 68.85 EUR), Verbund (-0.07 Prozent auf 68.45 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.50 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’259.57
|0.89%
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.