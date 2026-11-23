Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.90 Prozent stärker bei 6’260.11 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 181.704 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.016 Prozent auf 6’205.19 Punkte an der Kurstafel, nach 6’204.21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’197.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’276.20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der ATX mit 6’270.26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX 6’631.80 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4’789.17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16.97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 4.47 Prozent auf 35.05 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.59 Prozent auf 101.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 3.25 Prozent auf 19.04 EUR), CA Immobilien (+ 1.72 Prozent auf 20.75 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.19 Prozent auf 110.40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1.74 Prozent auf 67.60 EUR), EVN (-0.66 Prozent auf 30.15 EUR), OMV (-0.15 Prozent auf 68.85 EUR), Verbund (-0.07 Prozent auf 68.45 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch