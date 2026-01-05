Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance 05.01.2026 09:28:44

ATX-Handel aktuell: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0.84 Prozent nach oben auf 5’371.01 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 156.672 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5’351.54 Zählern und damit 0.473 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’326.33 Punkte).

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 5’351.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’383.62 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Der ATX stand noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 5’081.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 4’756.79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 3’650.85 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2.99 Prozent auf 29.25 EUR), STRABAG SE (+ 2.98 Prozent auf 82.90 EUR), EVN (+ 1.64 Prozent auf 27.85 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.52 Prozent auf 33.30 EUR) und Raiffeisen (+ 1.12 Prozent auf 38.08 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Vienna Insurance (-1.03 Prozent auf 67.10 EUR), CA Immobilien (-0.53 Prozent auf 22.42 EUR), DO (-0.25 Prozent auf 202.00 EUR), Erste Group Bank (-0.19 Prozent auf 103.70 EUR) und Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 31.30 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Schoeller-Bleckmann-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42’038 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40.350 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8.95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

