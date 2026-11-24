Letztendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1.90 Prozent tiefer bei 6’221.75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181.704 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.123 Prozent höher bei 6’349.82 Punkten in den Handel, nach 6’342.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’372.55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’204.06 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX auf 6’270.26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’617.52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Stand von 4’887.18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 16.26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1.08 Prozent auf 70.00 EUR), CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 20.85 EUR), EVN (+ 0.00 Prozent auf 30.50 EUR), UNIQA Insurance (-0.21 Prozent auf 19.30 EUR) und OMV (-0.22 Prozent auf 68.10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-12.34 Prozent auf 96.60 EUR), voestalpine (-3.85 Prozent auf 32.00 EUR), Andritz (-3.01 Prozent auf 77.40 EUR), Vienna Insurance (-2.39 Prozent auf 73.60 EUR) und Raiffeisen (-2.35 Prozent auf 58.05 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 604’002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.71 zu Buche schlagen. Mit 7.10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch