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ATX-Performance im Fokus 07.08.2026 15:58:16

ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags im Minus

ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags im Minus

Der ATX notiert aktuell im Minus.

EVN
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Am Freitag verliert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.75 Prozent auf 6’693.81 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 187.616 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.055 Prozent auf 6’740.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’744.66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6’752.42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’673.98 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3.60 Prozent nach oben. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 6’488.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der ATX mit 5’941.42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’656.25 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 25.08 Prozent. Bei 6’780.42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 1.99 Prozent auf 30.80 EUR), PORR (+ 1.71 Prozent auf 38.70 EUR), CA Immobilien (+ 1.03 Prozent auf 24.55 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.81 Prozent auf 149.00 EUR) und DO (+ 0.73 Prozent auf 207.00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Österreichische Post (-4.48 Prozent auf 30.95 EUR), Lenzing (-1.65 Prozent auf 23.80 EUR), Raiffeisen (-1.33 Prozent auf 63.25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR) und EVN (-1.19 Prozent auf 29.00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Das Handelsvolumen der Österreichische Post-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 119’393 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.041 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.40 zu Buche schlagen. Mit 7.05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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