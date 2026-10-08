CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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08.10.2026 17:58:17
ATX-Handel aktuell: ATX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Der ATX zeigte sich am Donnerstagabend leichter.
Zum Handelsende fiel der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.78 Prozent auf 6’560.57 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder sind damit 191.915 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.229 Prozent auf 6’596.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’611.99 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’503.62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6’596.88 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2.34 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’905.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’376.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4’702.68 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22.59 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 3.99 Prozent auf 31.25 EUR), Verbund (+ 3.01 Prozent auf 65.00 EUR), OMV (+ 1.65 Prozent auf 74.10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.91 Prozent auf 221.50 EUR) und EVN (+ 0.88 Prozent auf 28.80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-16.64 Prozent auf 10.42 EUR), Raiffeisen (-3.29 Prozent auf 55.85 EUR), Palfinger (-2.76 Prozent auf 26.40 EUR), BAWAG (-1.94 Prozent auf 167.00 EUR) und CA Immobilien (-1.88 Prozent auf 20.85 EUR).
Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 691’435 Aktien gehandelt. Mit 45.177 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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