ATX-Handel aktuell: ATX im Plus

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1.74 Prozent höher bei 6’632.24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 184.980 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 6’518.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’518.52 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’484.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’632.24 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3.31 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 6’746.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der ATX bei 6’703.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der ATX noch bei 4’784.37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 23.93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 5.23 Prozent auf 12.08 EUR), Erste Group Bank (+ 4.15 Prozent auf 115.50 EUR), Verbund (+ 3.53 Prozent auf 71.85 EUR), Wienerberger (+ 3.39 Prozent auf 18.00 EUR) und Palfinger (+ 2.93 Prozent auf 28.15 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-3.68 Prozent auf 125.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.51 Prozent auf 66.00 EUR), OMV (-0.55 Prozent auf 72.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 32.00 EUR) und CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 21.40 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 220’176 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41.642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.01 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.73 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch