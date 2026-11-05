ATX 998663 / AT0000999982
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.11.2026 12:26:39
ATX-Handel aktuell: ATX im Plus
Der ATX befindet sich am Mittag im Aufwind.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1.74 Prozent höher bei 6’632.24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 184.980 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 6’518.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’518.52 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’484.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’632.24 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3.31 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 6’746.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der ATX bei 6’703.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der ATX noch bei 4’784.37 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 23.93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 5.23 Prozent auf 12.08 EUR), Erste Group Bank (+ 4.15 Prozent auf 115.50 EUR), Verbund (+ 3.53 Prozent auf 71.85 EUR), Wienerberger (+ 3.39 Prozent auf 18.00 EUR) und Palfinger (+ 2.93 Prozent auf 28.15 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-3.68 Prozent auf 125.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.51 Prozent auf 66.00 EUR), OMV (-0.55 Prozent auf 72.00 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 32.00 EUR) und CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 21.40 EUR).
ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 220’176 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 41.642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.01 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.73 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Österreichische Post am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’434.80
|-1.18%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.