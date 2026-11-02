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02.11.2026 09:28:17
ATX-Handel aktuell: ATX beginnt Montagshandel mit Gewinnen
Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX auch am Montagmorgen in der Gewinnzone ein.
Am Montag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0.18 Prozent auf 6’431.31 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185.697 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.008 Prozent leichter bei 6’419.54 Punkten in den Handel, nach 6’420.03 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’442.76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’408.25 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6’718.25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6’457.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 4’808.16 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20.17 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 1.60 Prozent auf 57.00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.34 Prozent auf 136.20 EUR), DO (+ 1.20) Prozent auf 211.00 EUR), STRABAG SE (+ 0.99 Prozent auf 102.00 EUR) und PORR (+ 0.95 Prozent auf 31.75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-1.12 Prozent auf 75.30 EUR), Verbund (-0.50 Prozent auf 69.15 EUR), Erste Group Bank (-0.18 Prozent auf 108.20 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 31.35 EUR) und Lenzing (+ 0.00 Prozent auf 10.80 EUR).
Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 14’823 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42.108 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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