ATX-Handel aktuell: ATX beginnt Handel mit Gewinnen

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.52 Prozent auf 6’652.24 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186.568 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.028 Prozent auf 6’619.40 Punkte an der Kurstafel, nach 6’617.52 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’614.63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’653.84 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6’455.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der ATX noch bei 6’148.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’759.68 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 24.30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4.50 Prozent auf 134.60 EUR), DO (+ 1.21 Prozent auf 209.00 EUR), EVN (+ 0.71 Prozent auf 28.35 EUR), Wienerberger (+ 0.62 Prozent auf 19.52 EUR) und Andritz (+ 0.61 Prozent auf 81.90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-1.88 Prozent auf 23.50 EUR), Palfinger (-0.50 Prozent auf 30.15 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.00 EUR), voestalpine (+ 0.09 Prozent auf 44.00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.11 Prozent auf 17.70 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 10’955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.57 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch