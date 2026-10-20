Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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20.10.2026 09:28:14
ATX-Handel aktuell: ATX beginnt die Dienstagssitzung im Minus
ATX-Handel am zweiten Tag der Woche.
Am Dienstag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0.78 Prozent auf 6’455.97 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187.261 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.002 Prozent tiefer bei 6’506.39 Punkten in den Handel, nach 6’506.54 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’506.39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’455.97 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’798.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’396.80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’612.70 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.63 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 0.48 Prozent auf 21.05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.15 Prozent auf 65.60 EUR), Lenzing (+ 0.00 Prozent auf 10.52 EUR), EVN (+ 0.00 Prozent auf 29.10 EUR) und Verbund (+ 0.00 Prozent auf 66.10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3.94 Prozent auf 165.60 EUR), STRABAG SE (-2.16 Prozent auf 99.60 EUR), Palfinger (-1.29 Prozent auf 26.75 EUR), Andritz (-1.00 Prozent auf 78.90 EUR) und Erste Group Bank (-0.91 Prozent auf 109.30 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13’464 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 42.768 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Die OMV-Aktie weist mit 7.33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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