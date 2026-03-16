ATX-Handel aktuell: ATX am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.78 Prozent höher bei 5’304.32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 155.164 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 5’263.30 Punkte an der Kurstafel, nach 5’263.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5’313.79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’232.07 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der ATX lag noch vor einem Monat, am 16.02.2026, bei 5’671.10 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 5’173.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’297.92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.886 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5’856.94 Punkten. Bei 5’202.63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5.75 Prozent auf 53.30 EUR), BAWAG (+ 2.28 Prozent auf 121.20 EUR), Verbund (+ 2.00 Prozent auf 66.30 EUR), OMV (+ 1.70 Prozent auf 59.80 EUR) und CPI Europe (+ 1.47 Prozent auf 15.89 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen UNIQA Insurance (-1.47 Prozent auf 14.78 EUR), Wienerberger (-1.45 Prozent auf 23.04 EUR), Vienna Insurance (-1.13 Prozent auf 61.40 EUR), Österreichische Post (-0.75 Prozent auf 33.30 EUR) und EVN (-0.71 Prozent auf 27.85 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 243’163 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 35.515 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5.47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7.14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch