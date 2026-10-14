ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.32 Prozent fester bei 6’649.34 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 187.797 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 6’627.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’627.90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’616.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’666.78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1.59 Prozent aufwärts. Der ATX lag vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 6’763.22 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 6’505.39 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 4’697.35 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3.57 Prozent auf 11.02 EUR), Wienerberger (+ 2.29 Prozent auf 15.63 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2.11 Prozent auf 67.60 EUR), voestalpine (+ 2.01 Prozent auf 44.76 EUR) und STRABAG SE (+ 1.55 Prozent auf 104.60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Vienna Insurance (-1.05 Prozent auf 65.70 EUR), BAWAG (-0.70 Prozent auf 169.10 EUR), Raiffeisen (-0.70 Prozent auf 56.90 EUR), UNIQA Insurance (-0.70 Prozent auf 17.14 EUR) und Verbund (-0.37 Prozent auf 66.85 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 114’756 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.613 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch