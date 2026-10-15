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Index-Performance 15.10.2026 12:26:37

ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag im Minus

ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag im Minus

Der ATX verliert aktuell an Boden.

Wienerberger
14.86 CHF 2.44%
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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.01 Prozent tiefer bei 6’552.14 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 188.843 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.033 Prozent leichter bei 6’616.92 Punkten, nach 6’619.12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’482.98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’616.92 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0.107 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der ATX bei 6’746.53 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 15.07.2026, mit 6’471.55 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’675.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 22.43 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 2.63 Prozent auf 15.98 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.30 Prozent auf 17.12 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.05 EUR), DO (+ 0.51 Prozent auf 195.80 EUR) und Österreichische Post (+ 0.32 Prozent auf 31.15 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-11.14 Prozent auf 178.60 EUR), Andritz (-1.70 Prozent auf 80.80 EUR), Verbund (-1.36 Prozent auf 65.50 EUR), Palfinger (-1.12 Prozent auf 26.40 EUR) und Lenzing (-1.08 Prozent auf 11.00 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 234’111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43.118 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie weist mit 7.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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