ATX-Handel aktuell: ATX am Freitagnachmittag freundlich

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1.50 Prozent höher bei 6’776.11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 189.924 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.011 Prozent fester bei 6’676.95 Punkten in den Handel, nach 6’676.23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’676.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’787.60 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2.17 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX auf 6’334.06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der ATX einen Stand von 6’042.44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der ATX mit 4’652.04 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.61 Prozent aufwärts. Bei 6’787.60 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 16.10 Prozent auf 99.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.59 Prozent auf 155.00 EUR), PORR (+ 2.26 Prozent auf 38.45 EUR), Verbund (+ 1.79 Prozent auf 59.85 EUR) und BAWAG (+ 1.35 Prozent auf 179.90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0.84 Prozent auf 70.70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.66 Prozent auf 30.30 EUR), Lenzing (-0.43 Prozent auf 23.10 EUR), OMV (-0.37 Prozent auf 66.95 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.20 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die STRABAG SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 163’404 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48.751 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.45 erwartet. Mit 6.80 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch