Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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12.10.2026 12:26:29
ATX-Handel aktuell: Anleger lassen ATX am Mittag steigen
Derzeit wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0.83 Prozent auf 6’597.55 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185.670 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.025 Prozent stärker bei 6’545.11 Punkten in den Montagshandel, nach 6’543.45 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’612.13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’545.11 Punkten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 6’885.23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’484.89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’666.71 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 23.28 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 9.33 Prozent auf 11.48 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.56 Prozent auf 220.50 EUR), Raiffeisen (+ 1.88 Prozent auf 56.80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.80 Prozent auf 16.94 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.57 Prozent auf 110.30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Palfinger (-0.95 Prozent auf 25.95 EUR), voestalpine (-0.81 Prozent auf 44.20 EUR), OMV (-0.42 Prozent auf 71.65 EUR), EVN (-0.34 Prozent auf 28.90 EUR) und DO (-0.31 Prozent auf 194.40 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 163’359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.186 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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