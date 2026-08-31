ATX aktuell: So steht der ATX mittags

Am Montag steht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.58 Prozent im Plus bei 6’825.93 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 190.950 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.003 Prozent leichter bei 6’786.37 Punkten in den Montagshandel, nach 6’786.58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’778.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’833.01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Der ATX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 6’457.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’148.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’614.36 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27.55 Prozent zu. Bei 6’833.01 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2.07 Prozent auf 64.00 EUR), OMV (+ 2.02 Prozent auf 68.25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.79 Prozent auf 31.20 EUR), Vienna Insurance (+ 1.56 Prozent auf 71.80 EUR) und Wienerberger (+ 1.16 Prozent auf 20.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil STRABAG SE (-1.81 Prozent auf 97.40 EUR), DO (-1.20 Prozent auf 206.50 EUR), PORR (-1.04 Prozent auf 38.10 EUR), UNIQA Insurance (-0.11 Prozent auf 17.68 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.25 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 68’721 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 48.013 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch