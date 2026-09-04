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04.09.2026 15:58:14
ATX aktuell: So steht der ATX am Freitagnachmittag
Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.
Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 1.02 Prozent auf 6’869.80 Punkte an. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 190.366 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.029 Prozent auf 6’802.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’800.72 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6’785.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’875.20 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1.23 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6’657.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’116.53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4’622.04 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28.37 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’875.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 15.59 Prozent auf 172.00 EUR), Wienerberger (+ 3.64 Prozent auf 19.36 EUR), STRABAG SE (+ 3.60 Prozent auf 97.90 EUR), voestalpine (+ 2.55 Prozent auf 46.60 EUR) und DO (+ 2.49 Prozent auf 205.50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-1.53 Prozent auf 67.80 EUR), UNIQA Insurance (-0.96 Prozent auf 18.56 EUR), Lenzing (-0.66 Prozent auf 22.60 EUR), Österreichische Post (-0.48 Prozent auf 31.40 EUR) und EVN (-0.35 Prozent auf 28.75 EUR).
Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 214’595 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.58 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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