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Wiener Börse-Handel im Blick 18.05.2026 12:26:16

ATX aktuell: Das macht der ATX mittags

ATX aktuell: Das macht der ATX mittags

Anleger in Wien treten am Montagmittag den Rückzug an.

BAWAG
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Am Montag fällt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0.46 Prozent auf 5’833.09 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166.990 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.020 Prozent auf 5’858.78 Punkte an der Kurstafel, nach 5’859.94 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5’858.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5’812.18 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5’957.70 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Wert von 5’820.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der ATX 4’438.00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.99 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’018.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2.79 Prozent auf 103.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.61 Prozent auf 34.70 EUR), Verbund (+ 1.38 Prozent auf 62.50 EUR), EVN (+ 0.88 Prozent auf 28.60 EUR) und BAWAG (+ 0.55 Prozent auf 145.80 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-3.33 Prozent auf 23.25 EUR), STRABAG SE (-3.20 Prozent auf 87.70 EUR), Palfinger (-2.87 Prozent auf 33.80 EUR), Wienerberger (-2.24 Prozent auf 21.84 EUR) und PORR (-2.21 Prozent auf 35.40 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 186’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.675 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.06 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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