ATX aktuell: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.36 Prozent stärker bei 6’531.85 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 188.529 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 6’508.55 Punkte an der Kurstafel, nach 6’508.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’508.55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’563.05 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0.203 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 6’810.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der ATX auf 6’459.67 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4’675.21 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 22.05 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 2.27 Prozent auf 27.00 EUR), Lenzing (+ 2.19 Prozent auf 11.18 EUR), Andritz (+ 1.25 Prozent auf 81.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.24 Prozent auf 179.20 EUR) und Wienerberger (+ 1.20 Prozent auf 16.04 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen DO (-0.61 Prozent auf 197.00 EUR), OMV (-0.55 Prozent auf 72.70 EUR), Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 31.00 EUR), EVN (+ 0.00 Prozent auf 29.20 EUR) und PORR (+ 0.00 Prozent auf 30.65 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 11’784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43.235 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch