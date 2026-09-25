Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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25.09.2026 17:58:15
ATX aktuell: ATX zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen
Der ATX befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.
Der ATX legte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.90 Prozent auf 6’943.67 Punkte zu. Die ATX-Mitglieder sind damit 195.569 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.001 Prozent höher bei 6’882.11 Punkten in den Handel, nach 6’882.04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’882.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’990.59 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2.17 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 6’672.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’488.55 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Wert von 4’630.31 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 29.75 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’018.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4.36 Prozent auf 203.50 EUR), Raiffeisen (+ 2.62 Prozent auf 64.70 EUR), Erste Group Bank (+ 2.24 Prozent auf 123.10 EUR), DO (+ 2.16 Prozent auf 189.40 EUR) und Wienerberger (+ 1.53 Prozent auf 17.30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-2.32 Prozent auf 71.60 EUR), Lenzing (-0.72 Prozent auf 20.60 EUR), CA Immobilien (-0.67 Prozent auf 22.30 EUR), Vienna Insurance (-0.58 Prozent auf 68.80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0.42 Prozent auf 71.40 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 309’423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47.313 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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