ATX aktuell: ATX verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.96 Prozent schwächer bei 6’839.40 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 194.191 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.023 Prozent auf 6’903.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6’907.77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’837.05 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0.297 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’652.73 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 6’008.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’655.57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 27.80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’910.60 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1.80 Prozent auf 62.10 EUR), OMV (+ 0.86 Prozent auf 70.65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.83 Prozent auf 30.35 EUR), EVN (+ 0.17 Prozent auf 29.45 EUR) und UNIQA Insurance (-0.11 Prozent auf 18.30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Wienerberger (-2.12 Prozent auf 18.96 EUR), BAWAG (-2.10 Prozent auf 177.10 EUR), Palfinger (-2.01 Prozent auf 31.75 EUR), voestalpine (-1.95 Prozent auf 45.34 EUR) und Erste Group Bank (-1.78 Prozent auf 121.40 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 70’311 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 48.401 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch