ATX 998663 / AT0000999982
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20.11.2026 15:58:18
ATX aktuell: ATX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge
Der ATX verbucht derzeit Verluste.
Am Freitag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2.23 Prozent leichter bei 6’236.68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186.471 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.065 Prozent auf 6’374.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’379.10 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6’191.21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’374.95 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 6.29 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’452.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’567.24 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 4’819.93 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.54 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Heutige Tops und Flops im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 1.76 Prozent auf 18.52 EUR), STRABAG SE (-0.38 Prozent auf 103.80 EUR), Österreichische Post (-0.62 Prozent auf 31.85 EUR), Verbund (-0.73 Prozent auf 68.40 EUR) und EVN (-0.82 Prozent auf 30.25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-11.75 Prozent auf 100.60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6.11 Prozent auf 69.20 EUR), Andritz (-3.70 Prozent auf 78.00 EUR), Lenzing (-3.62 Prozent auf 9.85 EUR) und voestalpine (-2.90 Prozent auf 32.86 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 274’182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert mit 6.80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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