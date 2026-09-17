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ATX im Fokus 17.09.2026 12:26:16

ATX aktuell: ATX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

ATX aktuell: ATX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Der ATX zeigt sich am Donnerstagmittag kaum verändert.

DO
190.20 EUR -0.21%
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Um 12:09 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.14 Prozent auf 6’800.68 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 190.475 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.007 Prozent fester bei 6’810.91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’810.44 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’761.91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’846.76 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 1.28 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 6’701.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der ATX noch bei 6’568.68 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 4’578.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27.07 Prozent. Bei 6’914.35 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5.56 Prozent auf 167.00 EUR), Erste Group Bank (+ 1.18 Prozent auf 119.60 EUR), Andritz (+ 1.08 Prozent auf 84.40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.76 Prozent auf 18.62 EUR) und voestalpine (+ 0.61 Prozent auf 46.20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Raiffeisen (-7.25 Prozent auf 60.15 EUR), DO (-1.36 Prozent auf 188.60 EUR), Vienna Insurance (-0.70 Prozent auf 71.00 EUR), CA Immobilien (-0.66 Prozent auf 22.45 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.34 Prozent auf 29.55 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 399’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.031 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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