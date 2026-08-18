ATX aktuell: ATX schlussendlich leichter

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0.89 Prozent leichter bei 6’642.38 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.776 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.035 Prozent schwächer bei 6’699.36 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’701.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’711.41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’629.65 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX bei 6’364.91 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 5’874.59 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 4’779.38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24.12 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3.17 Prozent auf 71.50 EUR), OMV (+ 2.19 Prozent auf 67.55 EUR), EVN (+ 2.15 Prozent auf 28.50 EUR), Lenzing (+ 1.97 Prozent auf 23.25 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.02 Prozent auf 29.60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-14.17 Prozent auf 149.00 EUR), Wienerberger (-2.14 Prozent auf 19.65 EUR), Andritz (-1.73 Prozent auf 79.50 EUR), voestalpine (-1.02 Prozent auf 44.80 EUR) und DO (-0.96 Prozent auf 205.50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 565’005 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch