Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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07.09.2026 15:58:14
ATX aktuell: ATX nachmittags mit Gewinnen
Der ATX verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.69 Prozent stärker bei 6’905.32 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 193.102 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.022 Prozent höher bei 6’859.78 Punkten in den Handel, nach 6’858.28 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’858.80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’910.60 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 6’652.73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’084.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’597.61 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 29.03 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’910.60 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6.77 Prozent auf 176.60 EUR), STRABAG SE (+ 2.27 Prozent auf 99.20 EUR), PORR (+ 1.76 Prozent auf 37.50 EUR), OMV (+ 0.87 Prozent auf 69.50 EUR) und Palfinger (+ 0.78 Prozent auf 32.30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1.94 Prozent auf 202.00 EUR), EVN (-0.86 Prozent auf 28.80 EUR), UNIQA Insurance (-0.33 Prozent auf 18.36 EUR), Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 31.50 EUR) und Andritz (-0.24 Prozent auf 84.10 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 94’022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 48.129 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7.56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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