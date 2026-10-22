ATX aktuell: ATX nachmittags leichter

Am Donnerstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2.62 Prozent schwächer bei 6’393.62 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 185.029 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.031 Prozent tiefer bei 6’563.67 Punkten in den Handel, nach 6’565.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’381.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’563.75 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2.49 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 6’920.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’528.16 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Wert von 4’625.93 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19.47 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1.40 Prozent auf 21.80 EUR), Österreichische Post (+ 0.81 Prozent auf 31.10 EUR), Verbund (+ 0.53 Prozent auf 66.40 EUR), EVN (+ 0.17 Prozent auf 29.45 EUR) und OMV (+ 0.00 Prozent auf 74.35 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-11.14 Prozent auf 153.20 EUR), Erste Group Bank (-4.12 Prozent auf 107.00 EUR), Raiffeisen (-3.31 Prozent auf 57.05 EUR), BAWAG (-3.14 Prozent auf 157.50 EUR) und STRABAG SE (-3.02 Prozent auf 99.70 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 247’365 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42.225 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch