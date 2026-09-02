ATX aktuell: ATX mit Abgaben

Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.03 Prozent schwächer bei 6’756.39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190.258 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.002 Prozent tiefer bei 6’758.06 Punkten in den Handel, nach 6’758.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’793.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’713.95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0.442 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 6’457.92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’140.00 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4’592.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 26.25 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’845.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 1.58 Prozent auf 17.98 EUR), CA Immobilien (+ 1.09 Prozent auf 23.15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.95 Prozent auf 149.00 EUR), STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 94.20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.70 Prozent auf 71.60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-3.51 Prozent auf 30.20 EUR), EVN (-2.05 Prozent auf 28.65 EUR), Wienerberger (-1.82 Prozent auf 18.90 EUR), Verbund (-1.50 Prozent auf 59.05 EUR) und Palfinger (-1.11 Prozent auf 31.05 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 178’422 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch