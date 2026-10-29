ATV Projects India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ATV Projects India hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.280 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ATV Projects India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 160.0 Millionen INR im Vergleich zu 139.5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch