ATV Projects India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ATV Projects India hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.38 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.16 Prozent auf 206.2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch