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26.10.2026 06:37:00
Atul stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Atul hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 52.89 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 60.88 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.77 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.52 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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